Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesi Gloria meşhur bir Türk dizisinin fanı olduğunu söyledi.
Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe
Cooper'ın annesi Türk dizisi fanı
