Aspen ve New York'ta yılbaşı...

Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde Aspen'i tercih etti.

Giriş: 01 Ocak 2026 Perşembe

BELLA HADID

BELLA HADID

BELLA HADID

MARIA CAREY

KATE HUDSON 

RITA ORA

Aspen ve New York'ta yılbaşı...

Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde Aspen'i tercih etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Aspen ve New York'ta yılbaşı...

Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde Aspen’i tercih etti.
Alessandra, sevgilisiyle yılbaşı tatilinde

Ünlü süper model Alessandra Ambrosio, bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Buck Palmer ile yeni yılı Brezilya sahilinde karşıladı.
Geleneği bozmadılar...

Uludağ'da işletmeleri olan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte geleneği bozmadan soluğu Uludağ'da aldılar.
2025'e 'Veda' 2026'ya 'Merhaba'

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı gecesi hazırlıklarını Instagram hesaplarından paylaşarak 2026'yı büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Uludağ'da yeni yıl...

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyen iş ve cemiyet hayatının kayak sever isimleri 2026'nın ilk dakikalarını eğlenerek geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.