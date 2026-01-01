Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde Aspen'i tercih etti.
Giriş: 01 Ocak 2026 Perşembe
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
MARIA CAREY
KATE HUDSON
RITA ORA
Aspen ve New York'ta yılbaşı...
Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde Aspen'i tercih etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.