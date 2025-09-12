Jet Set

Kendall Jenner artık mütevazı yaşayacak

Ünlü model Kendall Jenner, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatı, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıkladı.

Giriş: 12 Eylül 2025 Cuma
Kendall Jenner, daha mütevazı bir kariyer için spot ışıklarından uzaklaşma planlarını açıkladı. 29 yaşındaki süper model, ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde henüz 11 yaşındayken kameralar önüne çıkmaya başlamıştı. O zamandan beri, modellik dünyasında yükselişi, sayısız podyumda ve dergi kapağında yer alışıyla dikkat çekti. Vogue Dergisi için model arkadaşı Gigi Hadid ile yaptığı röportajda, şu anda ünlü kardeşlerinin yer aldığı 'The Kardashians' adlı realite şovun pek de "en sevdiği şey olmadığını" söyledi. "Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım" diyen Kendall Jenner; "Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullandı. "Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuştu.

Kendall Jenner model Şöhret

