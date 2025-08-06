Jet Set

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, İstanbul'da gerçekleştirdiği konserle Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Giriş: 06 Ağustos 2025 Çarşamba
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında, dün gece İstanbul Festival Park'ta sahne aldı. 50 dansçısının eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Lopez, sahnede eğlenceli anlar yaşadı. Binlerce kişinin izlediği konserde sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden ünlü isimler Jennifer Lopez konserini izlemeye akın ettiler. Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geceye kayınvalidesi Arzu Sabancı ile gelirken iş insanı Emil Güzeliş eşi Şükran Güzeliş ve oğullarıyla birlikte muhteşem şovu izledi.

Nazif Şahin KARPUZ

Jennifer Lopez istanbul Festival Park

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