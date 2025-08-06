Jennıfer Lopez İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, İstanbul'da gerçekleştirdiği konserle Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Giriş: 06 Ağustos 2025 Çarşamba

ARZU SABANCI GELİNİ NAZLI SABANCI İLE JENNIFER LOPEZ KONSERİNİ İZLEDİ.

EMİL-ŞÜKRAN GÜZELİŞ ÇİFTİ OĞULLARIYLA BİRLİKTE KONSERDE EĞLENDİ.

ASLI GÜMÜŞEL YAKIN DOSTLARIYLA KONSERE GELMİŞTİ

JENNIFER LOPEZ TÜRK HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Jennıfer Lopez İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, İstanbul'da gerçekleştirdiği konserle Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Jennıfer Lopez İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, İstanbul'da gerçekleştirdiği konserle Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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