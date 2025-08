Yeni tarifler için geziyor...

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Orto Botanico da Universidade de Coimbra botanik bahçesini ziyaret etti. Index Seminum tohum değişim programına katkı sağlayarak nesli tehdit altındaki bitki türlerinin korunmasında aktif rol oynayan bahçede çekim yapan Sabancı, çekimlerine Doğanın Terapötik Reçeteleri – Fitoterapi adlı kitabında yer vereceğini duyurdu.