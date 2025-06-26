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'JLO' İstanbul'daki hayranlarıyla tanışacak!

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da konser verecek olan Jennifer Lopez, 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Giriş: 26 Haziran 2025 Perşembe
'JLO' İstanbul'daki hayranlarıyla tanışacak!

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da konser verecek olan


Jennifer Lopez, “Meet & Greet” biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet


edip fotoğraf çektirecek. Yakın zamanda satışa açılacak “Meet & Greet” biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek. Biletler, çok yakında satışa açılacak. Dünya yıldızı 55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı; günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo,


soğuk çay tüketiyor.

Festival Park Yenikapı Jennifer Lopez

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