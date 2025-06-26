'JLO' İstanbul'daki hayranlarıyla tanışacak!

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da konser verecek olan

Jennifer Lopez, “Meet & Greet” biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet

edip fotoğraf çektirecek. Yakın zamanda satışa açılacak “Meet & Greet” biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek. Biletler, çok yakında satışa açılacak. Dünya yıldızı 55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı; günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo,

soğuk çay tüketiyor.