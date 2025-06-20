Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü

Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü

Giriş: 20 Haziran 2025 Cuma

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

TOM CRUISE

Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü

Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü

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