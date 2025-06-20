Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü
Giriş: 20 Haziran 2025 Cuma
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
TOM CRUISE
Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü
Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü
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