Garrix, İstanbul’a geliyor

Bayhan Müzik organizasyonuyla 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek bu unutulmaz gece, elektronik müzik tutkunlarını Festival Park Yenikapı’da bir araya getirecek. Etkinliğin biletleri 19 Şubat 2025 Çarşamba 11:00'de passo'da satışa çıkıyor.

Dünyanın En İyi DJ’i İstanbul’da!

Martin Garrix, Dua Lipa, Bono & The Edge (U2), Khalid ve Macklemore gibi dünya starlarıyla yaptığı iş birlikleriyle milyonlara ulaşan, pop ve elektronik müzik sahnesinin en genç ve en başarılı isimlerinden biri. Festival Park Yenikapı’da Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Martin Garrix’in hit parçaları vebenzersiz sahne şovu katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.