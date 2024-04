En etkili 100 kişi seçildi!

Dünyanın en prestijli yayınlarından Time, 1998'den bu yana her yıl dünyanın en etkili 100 ismini açıklıyor. 2024'ün en etkili isimleri altı kategoride bir araya getirildi. Time; 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Öncüler' ve 'Yenilikçiler' başlıkları altında 2024 yılının en etkili 100 ismini seçti. Derginin Time 100 sayısının dünya çapında dört kapağı var ve her biri Time 100'ün bir üyesini öne çıkardı: Şarkıcı - söz yazarı Dua Lipa, Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes, oyuncu Taraji P. Henson ve Rusya'daki muhalefet hareketinin lideri Yulia Navalnaya. Sanatçılar kategorisinde en etkili isimlerde Dua Lipa başı çekiyor. Dergide, 28 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz pop şarkıcısını, Patti Smith kaleme aldı. Smith, Lipa hakkında şu ifadeleri kullandı: Müzikal hayallerini hayata geçirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Azimlidir, bağımsızdır ve bilgi arzusuna sahiptir. Geleceğin sanatçılarını çevrelerindeki dünyaya karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Sanatçılar kategorisinde ayrıca İngiliz oyuncu Dev Patel ile Amerikalı rapçi 21 Savage dikkat çekiyor. 2024'ün İkonları kategorisinde 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu Taraji P. Henson liste başında yer alıyor. Dergide, Henson'ı kaleme alan Mary J. Bliget, "Taraji gerçek bir kadın; dilini ısırmıyor ve inandığı şeyi savunmaktan korkmuyor" ifadesini kullandı. 2000'li yılların en popüler şarkıcılarından Kylie Minogue da İkonlar listesinde yer alıyor. Coldplay solisti Chris Martin, Minogue hakkında dergiye şu ifadeleri yazdı: Her zaman herkesten 10 yıl önde gibi görünüyor ve nasıl hizmet edileceğini bilen, hayranların yıllarca seveceği şarkılar yapan bir sanatçı.