SAG Ödülleri'nde kırmızı halı stilleri...

2023'ün en iyi film ve televizyon performanslarını onurlandırıldığıbu yılki tören muhteşem anlara sahne oldu. Emma Stone, Lily Gladstone ve Cillian Murphy gibi ödül sezonunun en iyi oyuncuları da yer alırken gecenin en iyi giyinen yıldızları kırmızı halıda yürüdü. Öte yandan ‘Oppenheimer’ gecenin galibi oldu ve 10 Mart’taki Oscar törenini de garantiledi.
SAG Ödülleri kazananlarının tam listesi şöyle:
En iyi aktör
Cillian Murphy – Oppenheimer
En iyi aktris
Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon
En iyi yardımcı aktör
Robert Downey Jr. – Oppenheimer
En iyi yardımcı aktris
Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers
En iyi oyuncu kadrosu – Oppenheimer
En iyi dublör topluluğu – Mission: Impossible – Dead Reckoning
Televizyon Kategorileri
TV ve mini dizi en iyi aktör
Steven Yeun – Beef
TV ve mini dizi en iyi aktris
Ali Wong – Beef
Drama dizisi en iyi aktör
Pedro Pascal – The Last of Us
Drama dizisi en iyi aktris
Elizabeth Debicki – The Crown
Komedi dizisi en iyi aktör
Jeremy Allen White – The Bear
Komedi dizisi en iyi aktris
Ayo Edebiri – The Bear
Drama dizisi en iyi kadro – Succession
Komedi dizisi en iyi kadro – The Bear
TV en iyi dublör topluluğu – The Lost of Us