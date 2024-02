SAG Ödülleri'nde kırmızı halı stilleri...

2023'ün en iyi film ve televizyon performanslarını onurlandırıldığıbu yılki tören muhteşem anlara sahne oldu. Emma Stone, Lily Gladstone ve Cillian Murphy gibi ödül sezonunun en iyi oyuncuları da yer alırken gecenin en iyi giyinen yıldızları kırmızı halıda yürüdü. Öte yandan ‘Oppenheimer’ gecenin galibi oldu ve 10 Mart’taki Oscar törenini de garantiledi.

SAG Ödülleri kazananlarının tam listesi şöyle:

En iyi aktör

Cillian Murphy – Oppenheimer

En iyi aktris

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

En iyi yardımcı aktör

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

En iyi yardımcı aktris

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

En iyi oyuncu kadrosu – Oppenheimer

En iyi dublör topluluğu – Mission: Impossible – Dead Reckoning

Televizyon Kategorileri

TV ve mini dizi en iyi aktör

Steven Yeun – Beef

TV ve mini dizi en iyi aktris

Ali Wong – Beef

Drama dizisi en iyi aktör

Pedro Pascal – The Last of Us

Drama dizisi en iyi aktris

Elizabeth Debicki – The Crown

Komedi dizisi en iyi aktör

Jeremy Allen White – The Bear

Komedi dizisi en iyi aktris

Ayo Edebiri – The Bear

Drama dizisi en iyi kadro – Succession

Komedi dizisi en iyi kadro – The Bear

TV en iyi dublör topluluğu – The Lost of Us