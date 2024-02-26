SAG Ödülleri'nde kırmızı halı stilleri...

Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Corporate Weekend, Uludağ’da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.