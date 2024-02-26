30. Screen Actors Guild Ödülleri dün akşam Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Kırmızı halıda yürüyen yıldızlar stilleriyle göz doldurdu
Giriş: 26 Şubat 2024 Pazartesi
ANNE HATHAWAY
AYO EDEBIRI
CAREY MULLIGAN
ELIZABETH DEBICKI
EMMA STONE
JOEY KING
MARGIT ROBBIE
MERYL STREEP
PENELOPE CRUZ
REESE WITHERSPOON
SELENA GOMEZ
SAG Ödülleri'nde kırmızı halı stilleri...
30. Screen Actors Guild Ödülleri dün akşam Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Kırmızı halıda yürüyen yıldızlar stilleriyle göz doldurdu
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