Jet Set

Jolie, Kamboçya'da yaşamak istiyor

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles'ta yaşarken sosyal hayatı olmadığını dile getirerek Kamboçya'daki evinde daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu söyledi.

Giriş: 07 Aralık 2023 Perşembe
Jolie, Kamboçya'da yaşamak istiyor

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Jolie, 'Wall Street Journal'a röportaj verdi. Angelina Jolie, sahnede oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ama Hollywood'da düşünmediğini ifade etti. "Hiçbir zaman anlamlı bulmadım" diyen Jolie, "Bugün aktris olamazdım. Bu işe başladığımda bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" ifadelerini kullandı. Babası Jon Voight ve annesi Marcheline Bertrand'ın da oyuncu olması nedeniyle Hollywood çevresinde büyüyen Angelina Jolie, basında kendisiyle ilgili hiçbir şey okumasa da çok uzun zamandır buralarda olduğunu ve her şeyin söylendiğini bildiğini dile getirdi. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli projelerde yer alan, modellik yapan ve metot oyunculuğu eğitimi alan Jolie, "Hollywood'dan hiçbir zaman çok etkilenmedim. Hiçbir zaman önemli ya da anlamlı bulmadım. Kaçmak istedim. Epey basit bir yerde büyüdüm" şeklinde konuştu. Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 48 yaşındaki ünlü oyuncu, "Dünyadaki onca yer arasında Hollywood sağlıklı bir yer değil. Bu yüzden özgünlük arıyorsunuz" dedi. Kendisine 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran 1999 yapımı 'Aklım Karıştı'daki (Girl, Interrupted) rolün ardından gelen şöhretin depresyona ve zaman zaman intihar düşüncelerine yol açtığını dile getiren Angelina Jolie, "Kaçmak istedim" ifadelerini kullandı. Güneydoğu Asya anakarasının güneyinde yer alan Kamboçya'daki evinde daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Yapabildiğim zaman taşınacağım" dedi.


Angelina Jolie Los Angeles

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