Jet Set

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödül Töreni, dün gece koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez sunucusuz ve seyircisiz gerçekleşti.

26 Nisan 2021 Pazartesi
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı’nda gerçekleşti. Altı dalda aday olan Nomadland, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam üç Oscar kazandı.

İşte kazananlar

En İyi Film: Nomadland

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Nomadland)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

En İyi Yönetmen: Nomadland filminin yönetmeni Chloe Zhao bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

En İyi Uyarlama Senaryo: The Father

En İyi Özgün Senaryo: Promising Young Woman filmiyle Emerald Fennell kazandı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-jung (Minari)

En İyi Özgün Şarkı: ‘Fight For You’ ile Judas and the Black Messiah

En İyi Özgün Müzik: Soul

En İyi Yapım Tasarımı: Mank

En İyi Film Kurgusu: Sound of Metal

En İyi Sinematografi: Mank

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers

En İyi Uluslararası Film: Another Round

En İyi Kısa Belgesel: Colette

En İyi Görsel Efekt: Tenet

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Ses Kurgusu: Sound of Metal

En İyi Kostüm Tasarımı: Ann Roth

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal ve Jamika Wilson

oscar ABD Akademi Ödülleri Dolby Tiyatrosu Union Garı

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