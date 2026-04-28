Çifte kutlama...

Cemiyet hayatının en dikkat çeken isimlerinden Derin Mermerci, yeni yaşını sevgi dolu ve enerjik kutlamalarla karşıladı. Günün en özel anları, Mermerci’nin kızları Lal ve Mila'nın hazırladığı pasta sürpriziyle yaşandı. Duygusallığın ve neşenin bir arada olduğu kutlamada Mermerci, 45. yaş günü pastasının mumlarını üflemeden hemen önce çalan müziğin ritmine kapılarak dans etti. Ünlü ismin bu enerjik ve hayat dolu anları çevresindekilerden tam not aldı. Kutlamalar sadece aile içinde sınırlı kalmadı. Derin Mermerci’nin yakın dostu Aslı Ekşioğlu da aynı gün bir sürpriz organize ederek arkadaşının doğum gününü kutladı. Yakın dostların bir araya geldiği bu özel buluşmada, kahkahalar ve iyi dilekler havada uçuştu. Yeni yaşına hem kızlarının sürprizi hem de dostlarının ilgisiyle giren Mermerci, çifte mutluluk yaşadığı bu özel günden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.