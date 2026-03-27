Brad Pitt'in, imajı şaşırttı

Brad Pitt, yeni filmi 'The Riders'ın çekimini Yunanistan'dan sonra, şimdi de Hollanda'da sürdürüyor. Amerikalı yıldız, başkent Amsterdam'daki sette görüntülendi. Oscar ödüllü Edward Berger'in yönettiği, Tim Winton'ın 1994 tarihli romanından uyarlanan 'The Riders' filminde Pitt, İrlanda'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Avustralyalı Fred Scully'yi canlandırıyor. Fred Scully filmde, karısı ve kızının gelmesini beklerken, sadece travma geçirmiş kızını buluyor ve Avrupa'da umutsuz bir arayışa girişiyor. Yunanistan'ın Halkis kentinde ve ardından Atina'da çekim yapan Pitt, benzer kostümüyle bu defa Amsterdam'da kamera karşısına geçti. Yunanistan'daki set halinden farklı olarak, Hollanda'daki çekimde Pitt, yüzünün yaralanmış olarak gösterildiği bir makyajla performans sergiledi. 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Yunanistan çekimlerine 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte gitmişti. İkili, çekimden arta kalan zamanlarda birlikte görüntülenmişti.