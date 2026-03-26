23. yıla görkemli gala...

Türkiye'de otizmli çocukların erken tanı ve nitelikli eğitime erişmesine öncülük eden Tohum Otizm Vakfı, kuruluşunun 23. yılında düzenlediği gala gecesinde iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi aynı amaç etrafında bir araya getirdi.

Türkiye’de otizmli çocukların erken tanı ve nitelikli eğitime erişmesine öncülük eden Tohum Otizm Vakfı, kuruluşunun 23. yılında çalışmalarını geleceğe taşımak üzere düzenlediği Gala Gecesi’nde, iş, sanat ve cemiyet hayatından 400’ü aşkın ismi aynı amaç etrafında bir araya getirdi. Vakfın bugüne kadar yarattığı etkiyi 2030 dijitalleşme vizyonu doğrultusunda büyütmek amacıyla hayata geçirilen bu özel gecede; daha fazla otizmli çocuğun eğitim olanaklarına erişerek topluma kazandırılması, ailelerin daha kapsamlı desteklerle buluşturulması ve özel eğitimci ağının Türkiye’nin dört bir yanına yayılması hedefleri paylaşıldı. Mine Narin ve Suzan Sabancı’nın ev sahipliğinde, The Peninsula İstanbul’da gerçekleşen gecede, vakfın 2030 vizyonu ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Bu vizyonun merkezinde, “dijital fırsat eşitliği” yer alıyor. Amaç, vakfın eğitim modelini ve 23 yılda oluşturduğu bilimsel birikimi dijital çözümler aracılığıyla Türkiye’nin her yerine ulaştırmak. Bu kapsamda, her öğretmenin ihtiyaç duyduğu eğitim programına bulunduğu yerden ulaşabilmesi; ailelerin destek almak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmaması ve otizmli her çocuğun yaşadığı yerden bağımsız olarak nitelikli eğitime erişebilmesi hedefleniyor. Tohum Otizm Vakfı Onursal Başkanı Mine Narin gecede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bu özel gecede vakfımızın 23. yılını kutlarken hem bugüne kadar oluşturduğumuz etkiyi paylaşma hem de 2030 vizyonumuzla geleceğe yönelik hedeflerimizi anlatma fırsatı bulduk. Bugün her 31 çocuktan biri otizm tanısı alıyor ve her geçen gün daha fazla aile özel eğitime ulaşmak için mücadele veriyor. Bu yüzden teknoloji ile eğitimi duvarların dışına taşımak ve Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak bir eğitim ağı kurmak için güçlerimizi birleştirmemiz kritik önem taşıyor. Bunu yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, bir eşitlik ve gelecek meselesi olarak görüyoruz.” Bu özel gecede vakfımızın 23. yılını kutlarken hem bugüne kadar oluşturduğumuz etkiyi paylaşma hem de 2030 vizyonumuzla geleceğe yönelik hedeflerimizi anlatma fırsatı bulduk. Bugün her 31 çocuktan biri otizm tanısı alıyor ve her geçen gün daha fazla aile özel eğitime ulaşmak için mücadele veriyor. Bu yüzden teknoloji ile eğitimi duvarların dışına taşımak ve Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak bir eğitim ağı kurmak için güçlerimizi birleştirmemiz kritik önem taşıyor. Bunu yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, bir eşitlik ve gelecek meselesi olarak görüyoruz.” Gecede; iş, sanat ve cemiyet hayatından 400’ü aşkın isim otizmli çocukların nitelikli eğitime erişimine destek olmak amacıyla bir araya geldi. Kenan Doğulu, bu anlamlı gecede sahne alarak sevilen şarkılarını otizmli çocukların eğitimine destek olmak için seslendirdi. Cem Yılmaz vakfın eğitim odaklı çalışmalarına özel sahne performansıyla katkı sağlarken; gecenin sunuculuğunu ise Jülide Ateş üstlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 23. yıla görkemli gala...

Türkiye’de otizmli çocukların erken tanı ve nitelikli eğitime erişmesine öncülük eden Tohum Otizm Vakfı, kuruluşunun 23. yılında düzenlediği gala gecesinde iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi aynı amaç etrafında bir araya getirdi.
Davetler İstanbul’un şarkıları hayat buldu

İstanbul’un kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, hafızası yüzyıllara yayılan bir şehrin sesine ev sahipliği yaptı.

Jet Set 'Kardashian' F1 yıldızıyla aşk yaşıyor

7 kez Formula 1 Şampiyonu olan Lewis Hamilton ve Kim Kardashian'ın aşk yaşadığı iddiası kulisleri sallarken, ikili Paris'te aynı otele giriş yaparken görüntülendi.

Güncel Kültür elçileri sertifikalarını aldı

Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden EPOS 7 Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği kapsamlı eğitim programını başarıyla tamamladı.
Güncel "Cher" Bodrum'da kül oldu

Şer Ailesi'nin Bodrum koylarındaki vazgeçilmezi "Cher" isimli motor yat, Yalıkavak’taki faciada kül oldu.
Güncel Zorlular'ın renkli Meksika tatili...

Meksika’nın egzotik atmosferinde eşi ve dostlarıyla enerji depolayan Berrin Zorlu, efsanevi sanatçı Frida Kahlo’nun izini sürerek sanat dolu bir kültür turuna çıktı.
Güncel Sanatın Ruhu İstanbul Modern'de...

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için İstanbul Modern'de çekim yaptı.
Magazin Hattı “Kentsel Ağıt / Urban Lament” sergisi...

Çağdaş Türk sanatçı Özlem Zerey, yeni kişisel sergisi “Kentsel Ağıt / Urban Lament” ile sanatseverlerle buluştu.
Güncel "Cambridge’de geçirdiğim birkaç gün"

Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, İngiltere’nin akademik kalbi Cambridge’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, modern dünyanın sorunları ile tarihin mirasını harmanlayan etkileyici bir yazı paylaştı.
Güncel Amerika'da eğlenceli tatil...

Dj Faruk Sabancı, oyuncu sevgilisi Esra Bilgiç'le birlikte Amerika tatiline çıktı.
Güncel Monako hatırası...

Neslihan Sabancı, fırsat buldukça seyahat ettiği Monako'yu bu kez dostlarıyla ziyaret etti.
Magazin Hattı Bayramı İstanbul'da geçirdi...

Ünlü mimar Merve Mermer, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Ramazan Bayramı’nı megakent İstanbul’da geçirdi.

