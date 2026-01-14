Garih'e ailece kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih, doğum gününü kutladı. İş insanı ilk kutlamasını annesi Lili Garih ile yaptı, öğlen evinde ise çok özel bir kutlama ile aralarında pek çok dostununda yer aldığı sürprizle duygulandı. Aynı günün akşamı da ise Dalia hanımın iki oğlu kızı eşleri, kardeşi İzzet Garih, yeğeni Edip İlkbahar ve eşinin yer aldığı üçüncü kutlama yapıldı. Özenle hazırlanan doğum günü partisinde Garih ailesiyle bir arada yeni yaşına merhaba dedi.