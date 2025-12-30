Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.

Giriş: 30 Aralık 2025 Salı

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
63 milyon dolarlık tenis kortu

Paris Hilton, malikanesine 63 milyon dolarlık pembe tenis kortu yaptırdı.
Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Nazlı Sabancı, yeni yaşına dostlarıyla birlikte merhaba dedi.
Bebeğiyle poz verdi

Ayşe Boyner, markası için oğlu Rafael Rumi ile birlikte ayna karşısında poz verdi.
Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.
'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK), EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.