Sinemanın usta isimleri 16. Governors Ödülleri'nin sahibi olurken davetliler etkileyici kırmızı halı görünümleriyle öne çıktılar.
Giriş: 18 Kasım 2025 Salı
TOM CRUISE, DEBBIE ALLEN, WYNN THOMAS
KHRISTEN STEWART
KATE WINSLET
KATE HUDSON
NATALIE PORTMAN
HUGH JACKMAN
JENNIFER LOPEZ
Governors Ödülleri sahiplerini buldu
Sinemanın usta isimleri 16. Governors Ödülleri'nin sahibi olurken davetliler etkileyici kırmızı halı görünümleriyle öne çıktılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.