Kutoğlu'na Onur Ödülü...

Viyana'da çalışmalarını sürdüren modacı Atıl Kutoğlu, Onur Ödülünün sahibi oldu.

Giriş: 03 Ekim 2025 Cuma
Dünyaca tanınmış Türk modacı Atıl Kutoğlu'na Viyana şehir ve eyaletinin gümüş onur nişanı, tarihi Viyana Belediye Sarayı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi. Törende Kutoğlu ‘na ‘Biz sizi değil, asıl siz bizi onurlandırıyorsunuz’ diyerek Belediye Başkan yardımcısı Veronica Knaup Hasler, ünlü modacıya madalyasını takdim etti. Paris’ten gelen ünlü ses sanatçısı Viktor Lazlo, ve ünlü tiyatro oyuncusu Maria Happel Atıl Kutoğlu için konuşmalar yaptılar. Törene Avusturya önceki Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer, Sacher otelleri sahibi Elisabeth Gürtler, Julius Meinl’ın eşi Ariane Meinl, ünlü aktrisler Barbara Wussow, Patricia Aulitzky, Konstanze Breitenebner gibi çok sayıda davetli katıldı. Türkiye‘den de Berna Yılmaz, Prof. İlber Ortaylı, Ender Mermerci gibi isimler konuklar arasındaydı. Onur madalyası ödül töreni Avusturya ve Alman basınında da yer aldı.

