Sabancı, iddialara yanıt verdi

Geçtiğimiz hafta oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini ani bir şekilde noktalamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldıran Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığının ardından anne Arzu Sabancı, La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşması da dikkat çekti. Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. Bu duruma üzüldüğünü ifade eden Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile,ama bu bile yanlış yorumlandı" dedi.