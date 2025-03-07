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Eczacıbaşı: "Kız çocuklarının eğitim alması şart"

GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, iş dünyasında kadının önemine değinerek, kız çocuklarının iyi eğitim almasının şart olduğunu belirtti.

Giriş: 07 Mart 2025 Cuma
Eczacıbaşı: "Kız çocuklarının eğitim alması şart"

GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, eğitimlerinden de bahsederek iş dünyasında kadının rolüne ışık tuttu ve 8 Mart dileklerini MAG 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özel içeriğinde paylaştı. Vazgeçemediği prensiplerini anlatarak söze başlayan Pınar Eczacıbaşı "Çok detaycıyımdır. "Şeytan, ayrıntılarda gizlidir." sözüne inanırım ve bu yüzden de yüzeysel, yarım ve özensiz iş yapılmasına tahammülüm yoktur. Yaptığım her ne ise en iyisini yapmayı isterim. Kolay pes etmem, başarı kadar başarısızlık da hayatın bir parçası ama yılmamak ve istediğin yere doğru koşmayı bırakmamak önemli." dedi. Kadınların iş hayatındaki yerine dair de değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı "Kadın çalışan sayısı gün geçtikçe artmasına rağmen maalesef cinsiyetçi ayrımlar nedeniyle hâlâ olması gereken düzeyde değil. En eğitimli kadınların bile, sektörlerinde tepe noktaya ulaşabilmiş olanlarının sayısı çok az. Bu, yurt dışında da böyle keza. İş hayatına yeni atılan kadınlara tavsiyem; hayal kursunlar, hayallerinin peşinden koşsunlar. Para veya destek yoksa da bir şekilde yola çıksınlar. Fikir çok önemli bir unsur. İyi fikir her zaman para ve destek getirir, su yolunu bulur. İş fikrine dönüşebilecek yaratıcı fikirler üretsinler ve masaya koysunlar. Her fikir değerlidir ancak, her fikir o gün için iş fikrine dönüşemeyebilir. Bunu ancak fikri masaya koyarak anlayacaklar. Cesaret çok önemli bir unsur. Kalplerinin, ideallerinin peşinden gitsinler. Girişimciliğin de kendi içinde eğitimleri var. Girişimci demek başarı odaklı olabilmek, risk alabilmek, cesaretli olabilmek, kendimizi ve etrafımızı harekete geçirebilmek demek. Türkiye'de girişimcilikle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bizler zamanında GYİAD olarak bu konuda ilk tohumları attık. KOSGEB destekli eğitim programları ile genç girişimcilerimize destek olduk. Üniversitelerimizde girişimcilik yarışmaları yaptık. Girişimcilik kültürünü aşılamak için GYİAD Akademiyi kurduk ve gönüllü dersler verdik. Anadolu'daki üniversitelerimize gittik. Bu tür STK'larla çalışmak çok önemlidir, mutlaka katılsınlar." diye konuştu.

GYİAD Türkiye-Lüksemburg Pınar Eczacıbaşı

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