Özilhan, kızlarıyla tatilde...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, kızları Emine ve Ela ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Cennet Koyu'nda demirli Serdar Adalı'nın teknesine misafir olarak giden Özilhanlar, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Teknenin yan kısmına deniz üzerine sabitlenmiş şişme iskeleden atlayarak denize giren Yasemin Özilhan’ın kızlarına olan düşkünlüğü ise dikkat çekti. Emine ve Ela’ya defalarca sarılıp öpen Yasemin Özilhan’ın bu halleri objektiflere kare kare yansıdı. Akşam saatlerinde zodyak bota binerek tekneden ayrılan gurup, Türkbükü koylarını gezip evlerinin yolunu tuttu.

Onur AYDIN