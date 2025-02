'Harikalar Diyarı' temasında alışveriş...

Girişimci markaları geniş kitlelerle buluşturup tanıtma imkanı sunan Brands and More, geçtiğimiz gün Swissotel The Bosphorus İstanbul’da unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Fashion Wonderland temalı bu alışveriş festivali, çok sayıda ünlü ismin katılımı, renkli sahneler ve keyifli sohbetlerle dolu dolu geçti. Aslı Özdemir’in organizasyonuyla TOÇEV yararına gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, çocukların eğitimine de katkı sağladı. özenle hazıranan; misafirlere Harikalar Diyarı konseptiyle alışverişin kapılarını açan festival, alışverişi sosyal sorumlulukla birleştiren özgün yapısıyla yoğun ilgi gördü. Derin Mermerci, Feyza Civelek gibi ünlü isimler etkinliğe katılarak eğitime destek oldular.

Onur AYDIN