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Koçibey'den duygusal paylaşım!

İç mimar Alara Koçibey, babası Renç Koçibey'i ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Giriş: 10 Şubat 2025 Pazartesi
Koçibey'den duygusal paylaşım!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alara Koçibey, babası Renç Koçibey'i ölüm yıl dönümünde andı. Merhum babası Renç Koçibey'in otomobil tutkusunun izinden giden sosyetik güzel Alara Koçibey, Instagram hesabından merhum babası Renç Koçibey'in fotoğraflarını paylaştı. Babasına olan özlemini paylaşımıyla dile getiren Koçibey, 'Olağanüstü bir insan, büyük bir yarışçı, gerçek bir sporcu… Hayatta sahip olduğum en büyük şanslardan biri senin kızın olmak. Bilgin, zarafetin, sportmen ruhun, yardımseverliğin ve kültürünle etrafına ışık saçan, ansiklopedik bilgin, eşsiz nezaketin ve yakışıklılığınla her zaman etkileyici, her zaman ilham verici, tanıdığım en muazzam insansın. Aradan geçen 32 yıla rağmen sesin hâlâ kulaklarımda, varlığın her an bizle… Seni her geçen yıl daha derin bir özlemle anmak nasıl oluyor bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, o olağanüstü ışığın hiçbir zaman sönmeyecek. Sonsuz sevgi ve hasretle' notuyla duygusal bir paylaşım yaptı.

Alara Koçibey Renç Koçibey anma vefat

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