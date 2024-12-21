Kıral'a hüzünlü veda...

Mobilyanın 'Kıral'ı olarak bilinen ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl zor günler geçirmeye başlayan Kıral'a böbrek yetmezliği teşhisi konmuş; bir çalışanının böbrek bağışıyla hayata tutunmuştu. Kıral'a nakledilen böbreğin de iflas ettiği öğrenilmişti. Kıral'ın Cenaze töreni, öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii'de gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Onur AYDIN