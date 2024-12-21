Güncel

Kıral'a hüzünlü veda...

Başarılı iş insanı Fatih Kıral, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 21 Aralık 2024 Cumartesi
Kıral'a hüzünlü veda...

Mobilyanın 'Kıral'ı olarak bilinen ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl zor günler geçirmeye başlayan Kıral'a böbrek yetmezliği teşhisi konmuş; bir çalışanının böbrek bağışıyla hayata tutunmuştu. Kıral'a nakledilen böbreğin de iflas ettiği öğrenilmişti. Kıral'ın Cenaze töreni, öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii'de gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Onur AYDIN

fatihkıral Cenaze vefat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kıral'a hüzünlü veda...

Başarılı iş insanı Fatih Kıral, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Kosifler'in kayak tatili

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında..
Güncel Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı iş insanı Arhan Kayar, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 'Kız kaçamağı'...

Seyahate çıkmayı çok seven Yasemin Özilhan, Floransa tatilden anları 'Kız kaçamağı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Yeni yıl yeni koleksiyon...

İş ve cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri yeni yılı, yeni ve özel bir koleksiyon davetiyle karşıladılar.
Jet Set 'Terminatör' Arnold 'Noel Baba' oldu!

Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçen, Teminatör karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger Noel Baba'ya benzetildi.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT'de...
Davetler 'Friends and Family' partisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları bir ayakkabı markasının 'Friends and Family' mottosuyla gerçekleştirdiği yılbaşı partisine katıldılar.

Güncel Kosif'e annesinden anlamlı sürpriz...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi'nin kendisine yaptığı anlamlı sürprizi takipçileriyle paylaştı.
Magazin Hattı 'Bulutlarda Gezinti' sergisi...

Sanatçı Durmuş Bahar; masallardan, mitlerden ve rüyalardan esinlenerek yarattığı gerçeküstü dünyasıyla sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkarttı.
Güncel Baler'in Barcelona turu...

Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Barcelona oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.