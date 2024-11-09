Milyonluk çantasıyla şantiye gezdi!

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, yeni projesi için yoğun iş hayatına geri döndü.Projeleri için sık sık sahaya inerek ustalarla birlikte çalışmalarını yürüten Alara Koçibey, bu kez proje alanındaki lüks çantasıyla şantiyede poz verdi. Milyonluk çantasıyla şantiyedeki pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Alara Koçibey, takipçilerine yeni projesinin çok kısa zamanda biteceğinin müjdesini verdi. Alara Hanımın, paylaşımındaki çanta detayı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Dünyaca ünlü marka çantanın bedeli ise tam 32 bin 500 dolar, yani 1 milyon 113 bin 635 TL.