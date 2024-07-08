İkizlere sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci, kızları Lal ve Mila'nın doğum günlerini evlerinde verdiği küçük bir davetle kutladı. Aile bireylerinin olduğu süpriz kutlamada Mermerci kızlarıyla birlikte dilek tutup mumları üfledi. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Mermerci '9 senedir her adımınızla gurur duyuyorum. Rabbi'm her kulunun gönlüne göre versin duasını size tüm kalbimle söylüyorum çünkü ben ömrümde sizin kadar iyi kalpli, merhametli, akl-ı selim kızlar görmedim. Nice mutlu yıllarınız olsun canlarım benim' notunu düştü.