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2023’ün şık hanımları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan cemiyet hayatının şık hanımları 2023 yılında da ihtişamlarıyla göz doldurmayı başardılar.

Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma
2023’ün şık hanımları...

Etkinlikler, organizasyonlar ve görkemli düğün törenleriyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sene boyunca cemiyet hayatının modasever hanımları giyindikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Büyüleyici tarzları ve her zaman ilham olan stilleriyleriyle Oya Eczacıbaşı, Suzan Sabancı, Derin Mermerci, Ronit Hakko, Arzu Sabancı ve Elif Dürüst gibi birçok isim şıklıklarıyla göz dolduran isimlerden oldu. Zarif tercihleriyle her davette beğenilen Oya Eczacıbaşı ustalıkla yaptığı kombinleriyle 2023’ün favori isimlerinden birisi oldu. Stilinin hakkının veren tarz sahibi isimlerden Derin Mermerci bir düğün töreninde tercih ettiği gri elbisesiyle çok beğenildi. Başarılı iş hayatının yanı sıra tarzıyla da tam not alan Suzan Sabancı Cumhuriyet’in 100. Yılı için giyindiği kırmızı elbisesi ve ay yıldızlı broşuyla takdir topladı. Ronit Hakko 2023’de sosyal alanlarda pek gözükmese de katıldığı etkinliklerde de renkli tarzının hakkını verdi. Stiliyle özgür, rahat bir tavır sergileyen Elif Dürüst bu sene de şıklığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri oldu. Ünlü tasarımları üzerlerinde ustalıkla taşıyan Berrin Zorlu, Etel Baler, Melisa Tapan da 2023’ün kombinleriyle unutulmaz isimlerinden oldular.

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