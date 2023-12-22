2023’ün şık hanımları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan cemiyet hayatının şık hanımları 2023 yılında da ihtişamlarıyla göz doldurmayı başardılar.

Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma

OYA ECZACIBAŞI ŞIK ELBİSESİYLE ZARİF TARZINI KONUŞTURDU.

RONİT HAKKO RENKLİ ELBİSESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

SUZAN SABANCI SİYAH TAKIMIYLA GÖZ DOLDURDU.

YASEMİN ÖZİLHAN SİYAH SIRADIŞI ELBİSESİYLE TAM NOT ALDI.

TARZIYLA KADINLARA İLHAM OLAN DERİN MERMERCİ GRİ ELBİSESİYLE OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİYDİ.

ELİF DÜRÜST RENKLİ TARZININ HAKKINI VERDİ.

ARZU SABANCI ŞIK ELBİSESİYLE POZ VERDİ.

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

BEYZA UYANOĞLU

LEYLA ALATON

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

2023’ün şık hanımları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan cemiyet hayatının şık hanımları 2023 yılında da ihtişamlarıyla göz doldurmayı başardılar.

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