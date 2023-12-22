YASEMİN ÖZİLHAN SİYAH SIRADIŞI ELBİSESİYLE TAM NOT ALDI.
TARZIYLA KADINLARA İLHAM OLAN DERİN MERMERCİ GRİ ELBİSESİYLE OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİYDİ.
ELİF DÜRÜST RENKLİ TARZININ HAKKINI VERDİ.
ARZU SABANCI ŞIK ELBİSESİYLE POZ VERDİ.
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
BEYZA UYANOĞLU
LEYLA ALATON
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
2023’ün şık hanımları...
Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan cemiyet hayatının şık hanımları 2023 yılında da ihtişamlarıyla göz doldurmayı başardılar.
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