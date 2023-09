18. Contemporary Istanbul başlıyor...

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan 16. Contemporary Istanbul, sanatseverleri ağırlayacak. 26-27 Eylül, Ön İzleme ve 28 Eylül - 1 Ekim Genel Ziyaret tarihlerinde 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’da gerçekleşecek fuarda 21 çağdaş sanat galerisini İstanbul'da ağırlanıyor. 4710 Gallery, Tiflis; Arma Gallery, Madrid; Aspan Gallery, Almati; BFM Art Center, Wuzhong City; Bogena Galerie, Saint Paul de Vence; Callirrhoë, Atina; FURIOSA, Meksika; IBI ART Gallery, Johannesburg; INLOCO Gallery, Dubai; IN THE GALLERY, Mayorka; Kalashnikovv Gallery, Johannesburg; Karpuchina Gallery, Prag; Lazy Mike Gallery, Riga; Maze Art Group, Tahran; Omelchenko Gallery, Moskova; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; Sconci Gallery, Dubai; SGR Galeria, Bogota; SISTEMA GALLERY, Moskova; The Why Not Gallery, Tiflis; Yvonne Hohner Contemporary, Karlsruhe’den çağdaş sanat galerileri fuarda ilk kez yer alacak.