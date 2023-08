Golf tutkunları, Everose Cup 2023'te...

Golf camiası, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlenen Everose Cup 2023’te bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai merkezli butik emlak firması Everose Properties’in kurucu ve yönetici ortağı Gregory Mathieu ve eşi Neslihan Aydagül Mathieu’nun ev sahipliğinde üç gün süren Everose Cup 2023, adeta bir golf şölenine sahne oldu. Karşılama kokteyliyle açılan ve muhteşem bir ödül ve gala gecesiyle kapanışı yapılan turnuvada 100’e yakın golf sever kıyasıya mücadele etti. Gregory Mathieu’nün startını verdiği turnuva, birçok ünlü ismi de ağırladı. Hüseyin Demirağ’ın Gross birincisi olduğu turnuvada erkekler üç, kadınlar da iki kategoride yarıştı.Keyifli buluşma sonunda, Fikret Öztürk kendisinin de katıldığı turnuvanın galasında eşi Nurten Öztürk, Gregory Mathieu da eşi Neslihan Aydagül Mathieu ile birlikte dereceye girenlere ödüllerini takdim ettiler. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Longest Drive ödülünü kazandığı turnuvada; iki günün toplam puanları sıralamayı belirledi. Nearest to pin erkekler Allesandro Gallinelli’nin, nearest to pin kadınlar Burcu Mangör’ün ve longest drive kadınlar ödülü ise Ayşen Erdoğan’ın oldu. Erkekler A kategorisinde Ali Gong 71 puanla birinciliği elde ederken, Ali Akar ve Kazım Kotan da sırasıyla kürsüde kendisini takip ettiler. B kategorisinde Damir Urakov, İlker Erdoğan, Austin Kim; C kategorisinde ise Kairat Mamy, Erol Ayar, Edip Bayizit sıralaması oluştu.