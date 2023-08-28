Güncel

Golf tutkunları, Everose Cup 2023'te...

Gol tutkunları, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlenen Everose Cup 2023’te bir araya geldi.

Giriş: 28 Ağustos 2023 Pazartesi
Golf tutkunları, Everose Cup 2023'te...

Golf camiası, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlenen Everose Cup 2023’te bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai merkezli butik emlak firması Everose Properties’in kurucu ve yönetici ortağı Gregory Mathieu ve eşi Neslihan Aydagül Mathieu’nun ev sahipliğinde üç gün süren Everose Cup 2023, adeta bir golf şölenine sahne oldu. Karşılama kokteyliyle açılan ve muhteşem bir ödül ve gala gecesiyle kapanışı yapılan turnuvada 100’e yakın golf sever kıyasıya mücadele etti. Gregory Mathieu’nün startını verdiği turnuva, birçok ünlü ismi de ağırladı. Hüseyin Demirağ’ın Gross birincisi olduğu turnuvada erkekler üç, kadınlar da iki kategoride yarıştı.Keyifli buluşma sonunda, Fikret Öztürk kendisinin de katıldığı turnuvanın galasında eşi Nurten Öztürk, Gregory Mathieu da eşi Neslihan Aydagül Mathieu ile birlikte dereceye girenlere ödüllerini takdim ettiler. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Longest Drive ödülünü kazandığı turnuvada; iki günün toplam puanları sıralamayı belirledi. Nearest to pin erkekler Allesandro Gallinelli’nin, nearest to pin kadınlar Burcu Mangör’ün ve longest drive kadınlar ödülü ise Ayşen Erdoğan’ın oldu. Erkekler A kategorisinde Ali Gong 71 puanla birinciliği elde ederken, Ali Akar ve Kazım Kotan da sırasıyla kürsüde kendisini takip ettiler. B kategorisinde Damir Urakov, İlker Erdoğan, Austin Kim; C kategorisinde ise Kairat Mamy, Erol Ayar, Edip Bayizit sıralaması oluştu.

golf Everose Cup 2023 Regnum Golf & Country Club

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Hastaneye ziyaretler sürüyor...

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya hastane ziyaretleri sürüyor.

Güncel Kenan Doğulu ile eğlendiler

Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Kenan Doğulu'nun konserinde eğlendiler.
Güncel Golf tutkunları, Everose Cup 2023'te...

Gol tutkunları, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlenen Everose Cup 2023’te bir araya geldi.

Güncel Romantik yemek...

Genç iş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ile birlikte romantik yemek yedi.
Jet Set 'Black Eyed Peas' Bodrum'da

ABD'li grup 'Black Eyed Peas' Türkiye'ye geldi. Bodrum Milas Havalimanı'nda görüntülenen grup üyelerinden Allan Pineda Lindo, "Özel bir şova geldik" açıklamasını yaptı
Güncel Sabancılar'a ziyaret...

Önceki gün ailece Leros Adası'nda kaza yaparak ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşini iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hastanede ziyaret etti.
Güncel Talihsiz kaza!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi ile birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

Güncel Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.
Güncel Sabancılar, kızlarıyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.
Güncel Boyner'den anlamlı iş birliği...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.
Güncel Capri ve Amalfi kıyılarında tatil

İş insanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy İtalya'daki eğlenceli tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.