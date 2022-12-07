Güncel

Yeni yıla davet!

Cemiyet hayatının ünlü simaları bir kozmetik markasının yeni yıl davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
Yeni yıla davet!

‘Hayallerinin Gücüne İnan’ mottosuyla yeni yılı karşılayan marka Esma Sultan Yalısı’nın muhteşem ambiyansında yeni yıla özel düzenlenen davette Sephora Collection ve Sephora çatısı altındaki dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonları tanıtıldı. Özel etkinliğin ev sahipliğini ise Sephora Türkiye CMO’su Ayça Kaya üstlenirken davete; iş, cemiyet ve sanat hayatından Leyla Alaton, Buket Taşdelen, Begüm Karamahmutoğlu, Fulya Nayman, Ece Nayman, Ceylan Çapa gibi isimler katıldı. Ünlü simalar hem kurulan dilek ağacına yeni yıl dileklerini küçük not kağıtlarına yazarak astılar hem de etkinliğe özel yerleştirilen dev kar küresi içerisinde keyifli anlar yaşadılar. Etkinliğe katılan tanınmış isimler, markanın yeni yıl koleksiyonlarını yakından incelerken, ortaya renkli kareler çıktı.

Onur AYDIN

Hayallerinin Gücüne İnan

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