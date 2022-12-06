Zorlu'dan kardeşine kutlama!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, kardeşinin yeni yaşını ailesiyle birlikte yaptığı sürprizle kutladı. Eylül ayında Ana Mercedes Fernandez ile nikah masasına oturan oğlu Berkun Zorlu'nun da bulunduğu küçük kutlamayı Berrin Hanım, 'Kardeş, küçükken kıskandığın... Ergenlikte kızdığın... İlerleyen yaşlarda hiçbir şeye değişmeyeceğin... Seni anlayan, olduğun gibi kabul eden... Şartsız seven... aynı kandan, aynı candan olan insan... İyi ki doğmuşsun kardeşimm... sözleriyle paylaştı.