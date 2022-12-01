Dinçkök'ten Berlin'de sergi!

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya’nın ortak projesi olarak hayata geçen ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in fotoğraflarının yer aldığı “Deep Passion Misunderstood/Rebirth” sergisinin ön gösterimi Titanic Gendarmenmarkt Berlin’de yapıldı. Açılışta sanatçı Ayşegül Dinçkök ve dalış rekortmen Şahika Ercümen’in yanı sıra Aygün Şirketler Grubu'nun Berlin yöneticisi Sedef Aygün de bir konuşma yaptı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide çevre ve deniz kirliliği konularının üzerinde duruldu. Ön gösterimde Ayşegül Dinçkök’ün yeni çıkardığı fotoğraf kitabı “Deep Passion Misunderstood/Rebirth”ün imzası da gerçekleştirildi. İki bölümden oluşan kitabın Misunderstood bölümünde Ayşegül Dinçkök ve Şahika Ercümen birbirlerine kayıtsız güvenen iki kadının zor koşullarda, suyun 30 metre altındaki dayanışmasına ve köpek balıkları ile uyum içinde varoluşuna dikkat çekiyor. Biri tüplü diğeri serbest şekilde dalan iki kadın aslında doğru bir şekilde yaklaşıldığında her canlının birlikte var olabileceğine ve insanları yanlış anlaşılmaların verdiği zarardan dönmeye çağırıyor.