Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğulları Can Hakko, eşi Deniz Aktaş Hakko ile birlikte New York'a seyahat etti. Geçtiğimiz ay görkemli bir törenle dünyaevine giren çift balayı için Amerika'yı tercih etti. Uzun süredir Abd'denin eyaletlerinde dolaşan Hakkolar, soluğu New York'ta aldılar. New York'da bulunan Moma The Museum of Modern Art'a giden çift sergiyi gezerek sanat turu attılar.