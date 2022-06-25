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Sabancılar'ın beklenen Boğaz düğünü!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.

25 Haziran 2022 Cumartesi
Sabancılar'ın beklenen Boğaz düğünü!

Geçtiğimiz yıl evlenmeye hazırlanan fakat pandemi ve Nazlı Sabancı'nın babasının ani vefatı nedeniyle ertelenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın düğün töreni, çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti. Çırağan Sarayı'nda aile ve yakın dostlarının katıldığı görkemli düğün töreniyle mutluluklarını taçlandıran Sabancı çiftinin nikah töreni yakın arkadaşları tarafından sembolik bir şekilde gerçekleştirildi. Nikahta konuşma yapan Hacı Sabancı'nın eski arkadaşı Sinan Ekincioğlu da genç çifte mutluluklar diledi. Zuhair Murad imzalı bir gelinlik tercih eden Nazlı Sabancı şıklığıyla göz kamaştırdı. Yaklaşık bin kişinin davetli olarak katıldığı düğün törenine Pınar-İlhan Sabancı, Özcan Sabancı, Sanem-Ralf Tezman, Mert Gocay, Feryal Gülman, Pelin Akın-Cem Baver Özalp, Bahar-Ozan Şer gibi çok sayıda seçkin sima katıldı. Aile fertleri ve tüm dostlarıyla gecikmeli de olsa düğün kutlaması yaparak mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan Hacı ve Nazlı Sabancı çifti özel gecede birlikte eğlendi. Nazlı-Hacı Sabancı, aile arasında yapılan küçük bir törenle geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine girmişti.

Reşit ÖZET



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