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Özilhan, kızlarıyla Paris'te...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden yeni kareler paylaştı.

24 Haziran 2022 Cuma
Özilhan, kızlarıyla Paris'te...

Tatil rotasını yurtdışına çeviren ve Fransada kızlarıyla birlikte tatil yapan sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, yeni fotoğraf karelerini yayınladı. Paris'te çocukları ile fotoğraflar çekilen sosyetik güzel kızları Ela ve Emine'yle çıktığı keyifli tatilin tadını çıkardı. Kızlarıyla birlikte Paris sokaklarında dolaşan Yasemin Özilhan, kızlarıyla poz vermeyi ihmal etmedi. Kızlarıyla yolda yürürken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayısada beğeni aldı.

Yasemin Özilhan emineözilhan elaözilhan Paris

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