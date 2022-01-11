Miami'de yeni mağaza!

Zarif tasarımlar ve kaliteli malzemeleri özenli bir işçilikle bir araya getiren Haremlique İstanbul; yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak büyümeye devam ediyor. Yurt içinde iki mağaza açan Haremlique İstanbul; yurt dışı büyüme planları çerçevesinde ise Miami’deki Bal Harbour Shops Alışveriş Merkezi’nde yeni mağazasını ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Selamlique İstanbul’un yaratıcısı Caroline Koç, mağazalarına yenilerini daha eklemenin heyecanını yaşarken, “Mağazalarımızın ziyaretçilerimiz tarafından ilgi görmesi, ürünlerimizle ilgili aldığımız iyi yönlü geri bildirimler bizi çok mutlu ediyor. Yeniden eski günlere dönüşümüzün çok hızlı olmayacağını biliyoruz ancak böyle büyük markaların yatırımlarına devam etmelerini önemli buluyorum. Bu kapsamda biz de yurt içinde bu iki lokasyondaki yeni mağaza yatırımlarımızı tamamladık ve yakında ziyaretçilerimizle buluşmaya hazırlanıyoruz” dedi. Mağazalarıyla özel olarak ilgilenen iş insanı Caroline Koç, kızı Esra ile birlikte teftiş yapmayı da ihmal etmiyor.