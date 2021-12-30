2021’in görkemli düğünleri…

Görkemli düğünleriyle 2021 yılına bir iz bırakan sosyetenin genç temsilcilerinin mutlulukları gözlerinden okundu. Düğün törenleri günlerce konuşulan Murat Özyeğin ve Yasemin Güçkan çifti, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdiler. Düğün törenlerini pandemi dolasıyla ertelemek zorunda kalan Emre Eczacıbaşı da Dilara Özdemir ile birlikte 2021 yılında mutluluğa adım attı. Peri masalı gibi bir düğünlenen evlenen bir diğer isim ise Aslışah Alkoçlar oldu. İş insanı Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar 2021 yılında anne de olarak mutluluğunu ikiye katladı. Bu yıl evlenen isimler arasında Olgun ve Berrin Zorlu çiftinin oğulları Berkun Zorlu ile Ana Mercedes Zorlu da vardı. Çift birbirlerine duydukları aşklarını nikah töreniyle taçlandırdı. 1 Mart 2018'de uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer ve Nazlı Çarmıklı Gezer, Murathan-Yasemin Çarmıklı Kurt, Vedat-Seda Alaton gibi pek çok isimde evlenerek bu yıl mutluluğu yakaladı.