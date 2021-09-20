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Koç'tan evleneceklere tavsiyeler...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir düğün töreninde yaptığı konuşmada yeni evleneceklere tavsiyelerde bulundu

20 Eylül 2021 Pazartesi
Koç'tan evleneceklere tavsiyeler...

Hayatı boyunca sayısız mutluluğa ortak olan ve birçok nikahta şahit olarak yer alan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca'nın düğünündeydi. Nikahta şahit olarak yer alan Rahmi Bey, mikrofon kendisine uzatılınca yeni evli çifte bir güzel nasihatte bulundu. Koç, yaptığı konuşmada şunları söyledi: ''İkinizi de tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mesut ve bahtiyar olmanızı diliyorum. Evliliğinin 50'inci yılını kutlayan İsmet Paşa'ya sormuşlar nedir bu mutluluğun sırrı? Ben bağırdım zaman hanım sustu. Hanım bağırdığı zaman ben sustum.''

Aybala YILDIZ

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç evlilik tavsiye

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