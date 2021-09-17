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Ersoy'un sanat güncesi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Benim Kırmızı Çizgim' adlı sergiyi ziyaret etti.

17 Eylül 2021 Cuma
Ersoy'un sanat güncesi...

Sanatla huzur bulan ve bir sanat tutkunu olan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy geçtiğimiz günlerde özel bir sergiyi gezdi. Artweek sAkaretler'de, 'Benim Kırmızı Çizgim' isimli sergisini gezen ve bol bol fotoğraf çektiren Ersoy, herkesi bu sergiyi gezmeye davet etti. Genç sanatçılara destek veren Pervin Hanım, dostlarıyla birlikte özellikle sergi gezmeye bayılıyor. Her ay mutlaka bir sanat etkinliğine katılan Pervin Ersoy'a, yakın dostu Öznur Yakın'da eşlik etti. İkili eserleri hayranlıkla inceledi.

Pervin Ersoy Benim Kırmızı Çizgim Artweek sAkaretler sanat sergi

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