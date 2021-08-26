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Ege'de keyifli tatil...

Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

26 Ağustos 2021 Perşembe
Ege'de keyifli tatil...

İş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif, Ege tatilinden yeni kareler paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç sosyetik Kosif, ailece çıktıkları eğlenceli tatillerinden kesitler paylaşmaya devam ediyor. Yazı geçirmek için Bodrum'u tercih eden Kosifler, dostlarıyla teknede buluşarak keyifli vakit geçirdi. Evelize Kosif'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ise takipçilerinden takdir topladı. Teknede ve günbatımında poz veren üç çocuk annesi Evelize Hanım, fit görüntüsüyle tüm dikkatlerini üzerine çekti.

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