Ege'de keyifli tatil...

İş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif, Ege tatilinden yeni kareler paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç sosyetik Kosif, ailece çıktıkları eğlenceli tatillerinden kesitler paylaşmaya devam ediyor. Yazı geçirmek için Bodrum'u tercih eden Kosifler, dostlarıyla teknede buluşarak keyifli vakit geçirdi. Evelize Kosif'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ise takipçilerinden takdir topladı. Teknede ve günbatımında poz veren üç çocuk annesi Evelize Hanım, fit görüntüsüyle tüm dikkatlerini üzerine çekti.