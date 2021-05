Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Her sene mayıs ayının ilk pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ı da saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bizim için yaşayan, bizi seven, koruyup kollayan her türlü fedakarlığı yapan canımız annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamak önemli olan.