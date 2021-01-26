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Boyner'in anne özlemi!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Boyner annesi Ayten Boyner'i anarak özlemini dile getirdi.

26 Ocak 2021 Salı
Boyner'in anne özlemi!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in annesi Ayten Boyner, geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetmişti. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Boyner, annesinin fotoğraflarını paylaşarak özlemini dile getirdi. Babası ve annesinin gençlik yıllarını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Boyner bu nostaljik karelere "Tam Aytom bu işte geçen sene doğum gününde sağlığı, şerefi, mutluluğu, her yaşadığımız anı kutlarken. Birlikte basketbol oynarken rebounda çıkarken kafamla çarpıp burnunu kırmıştım.. hep hamd ettik, şükrettik birlikte yaşadığımız her an içi. Az evlat annesiyle birlikte spor yapğabilmiş.. Değerini bildik hep her anın.. Anne, sevgili, sporcu, öğretmen, arkadaş, kardeş.. Bir insan nasıl sayamadığım bu kadar kimliği aynı anda taşıyabilir ki.. Doyabilmek yok ama hatırlamak sonsuz, özlem yeni başlıyor" notunu düşerek özlemini takipçileriyle paylaştı.

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