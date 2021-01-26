Boyner'in anne özlemi!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Boyner annesi Ayten Boyner'i anarak özlemini dile getirdi.

26 Ocak 2021 Salı

CEM, AYTEN BOYNER

BOYNER HOLDİNG'İN KURUCUSU OSMAN BOYNER VE EŞİ AYTEN BOYNER

 

AYTEN BOYNER 21 OCAK 2021'DE GEÇİRDİĞİ BEYİN KANAMASI SEBEBİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

OSMAN-AYTEN, CEM BOYNER

OSMAN-AYTEN BOYNER

88 YAŞINDA OLAN AYTEN BOYNER'İN CENAZESİ AİLESİ VE DOSTLARININ KATLIMIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER ÜMİ BOYNER İLE EVLİ.

CEM BOYNER

CEM BOYNER'İN ELİF, AYŞE VE MURAT ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

CEM BOYNER

CEM BOYNER

CEM BOYNER

CEM BOYNER

Boyner'in anne özlemi!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Boyner annesi Ayten Boyner'i anarak özlemini dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakımlı ve farklı...

Pınar Sabancı
Stiliyle ilham oluyor

Etel Baler
Şık tasarımlar

Evelize Kosif
Boyner'in anne özlemi!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Boyner annesi Ayten Boyner'i anarak özlemini dile getirdi.
Kamhi'ye özel kutlama

Yeni yaşına giren Yasemin Kamhi için kızı Melda Kosif, aile arasında sürpriz kutlama düzenledi.

Koç'tan aşı milliyetçiliği uyarısı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yaptı.
Farklı ve şık...

Begüm Şen
İlham olan stil

Ronit Hakko