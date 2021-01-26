Boyner'in anne özlemi!

CEM, AYTEN BOYNER
BOYNER HOLDİNG'İN KURUCUSU OSMAN BOYNER VE EŞİ AYTEN BOYNER
AYTEN BOYNER 21 OCAK 2021'DE GEÇİRDİĞİ BEYİN KANAMASI SEBEBİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
OSMAN-AYTEN, CEM BOYNER
OSMAN-AYTEN BOYNER
88 YAŞINDA OLAN AYTEN BOYNER'İN CENAZESİ AİLESİ VE DOSTLARININ KATLIMIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER ÜMİ BOYNER İLE EVLİ.
CEM BOYNER
CEM BOYNER'İN ELİF, AYŞE VE MURAT ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Cem Boyner annesi Ayten Boyner'i anarak özlemini dile getirdi.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Yeni yaşına giren Yasemin Kamhi için kızı Melda Kosif, aile arasında sürpriz kutlama düzenledi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yaptı.
Begüm Şen
Ronit Hakko