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Koç'tan sanata dijital destek

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ömer M. Koç, Arter’in farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini dijital ortamdan katılımcılarına açıyor.

22 Aralık 2020 Salı
Koç'tan sanata dijital destek

Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç Arter’in sergi rehberleri, farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini internet üzerinden her hafta katılımcıların yorumuna açıyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’de, Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim, Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür, Cevdet Erek: Bergama Stereotip ve Altan Gürman sergileri devam ediyor. Arter’in Öğrenme Programı kapsamında sunduğu etkinlikler ise sergileri ve yapıtları çevrimiçi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor. Arter’in çevrimiçi rehberli turları, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri her hafta farklı bir tema etrafında bir araya getirdikleri bir eser seçkisini katılımcılarla paylaşıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar, 4, 11, 18 ve 25 Ocak 2021 Pazartesi günleri 19:00–20:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Ömer M. Koç Arter sanat dijital

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