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Talihsiz kaza...

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İş insanı Ümit Boyner köpeğini gezdirirken geçirdiği kaza sonucu omzunu kırdı.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü bir haber verdi. Köpeği Fidel'i gezdirirken bir kaza geçiren Boyner, düşerek sağ omzundaki iki kemiği kırdı. Köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğin hızlanıp ayaklarını yerden kestiğini söyleyen Ümit Hanım, doktorların ameliyata gerek görmediğini ve evde dinlendiğini belirtti. Köpeği Fidel'i "Fidel, ayağımı yerden kesen yakışıklı" notuyla paylaşan Ümit Boyner, yaptığı esprili paylaşımla gülümsetti.

Onur AYDIN

Etiketler
ÜMİT BOYNER Kaza fidel Köpek kırık
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