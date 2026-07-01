Yasemin Ergene, bu kez mutfaktaki hamaratlığıyla göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından ev yapımı kurabiye hazırladığı anları paylaşan Ergene'nin doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.
Giriş: 01 Temmuz 2026 Çarşamba
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
Yeni tarifini paylaştı
Yasemin Ergene, bu kez mutfaktaki hamaratlığıyla göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından ev yapımı kurabiye hazırladığı anları paylaşan Ergene'nin doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.
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